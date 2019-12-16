2019-12-16T12:34:03+03:00
Общество

Дед Мороз побывал в «Новой Самаре» и назначил дату проведения новогодней елки

Главный зимний волшебник пожелал жителям микрорайона счастья и здоровья
Илона МАЙСКАЯ
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Дед Мороз пожил в одной из квартир микрорайона и определил место проведения детского праздникаДед Мороз пожил в одной из квартир микрорайона и определил место проведения детского праздника
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Стало известно, где и когда пройдет новогодний праздник в микрорайоне «Новая Самара». Дату и место определил главный зимний волшебник — Дед Мороз, который в минувшие выходные побывал в новом жилом районе. Он прошелся по улицам, заглянул во дворы и временно поселился в одной из квартир «Новой Самары».

- Жители встретили меня очень тепло и душевно. По снежному велению, по вьюжному хотению, по моему морозному распоряжению желаю всем быть в наступающем 2020 году счастливыми, здоровыми и любимыми! - прокомментировал свой визит в микрорайон Дед Мороз.

Новогодняя елка в этом году расположится во дворе между домами № 40 и 45. Праздник решили провести в эту субботу, 21 декабря, с 12:00 до 14:00. Афиши мероприятия можно будет увидеть на информационных досках у каждого подъезда. На праздник зовут не только местных жителей, но и тех, кто уже скоро въедет в свои квартиры. Так, в скором времени в «Новой Самаре» введут в эксплуатацию новые дома - № 45 и 48. Как отмечают в пресс-службе группы компаний «Финстрой», именно рядом с этими домами и пройдет детский новогодний праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дед Мороз побывал в «Новой Самаре» и назначил дату проведения новогодней елки
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