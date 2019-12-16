2019-12-16T13:17:25+03:00
Общество

Самарская область оказалась в середине рейтинга по обеспеченности врачами

На 10 тысяч жителей региона приходятся только 37 медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарская область оказалась не самая обеспеченная врачамиСамарская область оказалась не самая обеспеченная врачамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Названы самые обеспеченные врачами регионы. Больше всего медиков насчитывается на Чукотке. Там на 10 тысяч населения в 2018 году приходилось примерно 65 человек. Следом по этому показателю идут Санкт-Петербург (58,2), Магаданская область (55,2), Северная Осетия (54,2) и Якутия (51,3).

Самарская область оказалась примерно в середине списка. В 63 регионе на 10 тысяч населения приходится 37 врачей. Об этом пишет News.ru со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.

Наименее обеспечена медиками Курганская область. Там на 10 тысяч населения в прошлом году приходилось около 24 врачей. Также в конце рейтинга оказались Чечня (26,8), Псковская (27,1) и Владимирская (27,7) области. Высокую обеспеченность врачами в Санкт-Петербурге и Москве специалисты объясняют тем, что они предоставляют более высокую зарплату и хорошие условия труда. Также, по их словам, на количество врачей в регионах влияет и наличие специальных вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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