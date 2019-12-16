Самарская область получила символический ключ от ледового дворца «Кристалл»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-16T13:57:42+03:00

Теперь собственником спортобъекта будет регион, а не компания-застройщик

Изменить размер текста: A A

Ледовый дворец «Кристалл», который находиnся в первом квартале поселка Мехзавод, официально передали в собственность Самарской области. В понедельник, 16 декабря, директор «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин передал заместителю председателя правительства региона Александру Фетисову символический ключ от спортобъекта.

- Ледовый дворец был построен по программе «Газпром — детям». Он очень востребован: здесь проходят различные соревнования и работают детские секции по фигурному катанию, хоккею, футболу, гимнастике, танцам и многому другому, - отметил Александр Фетисов.

Компания возвела спортобъект в 2015 году, с тех пор он числился в ее собственности. Теперь же «Кристалл» будет находиться в оперативном управлении СШОР-1. Недавно для этой спортивной школы закупили новое оборудование и тренажер для подготовки хоккеистов.

ИСТОЧНИК KP.RU