Обещали помочь автомойке: в Самаре чиновники из двух районных администраций попались на взятке
В Самаре двое чиновников из администраций Железнодорожного и Ленинского районов попались на коррупции. Одного из них подозревают в посредничестве во взяточничестве, а второго в получении взятки.
По версии следствия, 12 декабря консультант отдела архитектуры Железнодорожного района передал начальнику отдела муниципального земельного и лесного контроля Ленинского района 60 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за общее покровительство и не привлечение к ответственности руководства автомойки в Железнодорожном районе. Переживания владельцев заведения были связаны с тем, что границы земельного участка не совпадают с находящимся на нем здании.
- В отношении сотрудников администраций Ленинского и Железнодорожного районов Самары были возбуждены уголовные дела. Суд по ходатайству следователя избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Сейчас правоохранители продолжают выясняют все подробности преступления. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU