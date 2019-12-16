2019-12-16T14:17:26+03:00
Происшествия

Обещали помочь автомойке: в Самаре чиновники из двух районных администраций попались на взятке

Суд отправил обоих под арест
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновников уличили в получении взятки в 60 тысяч рублейЧиновников уличили в получении взятки в 60 тысяч рублейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре двое чиновников из администраций Железнодорожного и Ленинского районов попались на коррупции. Одного из них подозревают в посредничестве во взяточничестве, а второго в получении взятки.

По версии следствия, 12 декабря консультант отдела архитектуры Железнодорожного района передал начальнику отдела муниципального земельного и лесного контроля Ленинского района 60 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за общее покровительство и не привлечение к ответственности руководства автомойки в Железнодорожном районе. Переживания владельцев заведения были связаны с тем, что границы земельного участка не совпадают с находящимся на нем здании.

- В отношении сотрудников администраций Ленинского и Железнодорожного районов Самары были возбуждены уголовные дела. Суд по ходатайству следователя избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас правоохранители продолжают выясняют все подробности преступления. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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