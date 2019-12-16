2019-12-16T14:34:31+03:00
Общество

Парк развлечений «Мегалэнд» в Самаре проводит акцию «Безлимит»

Это значит, что можно заплатить один раз и кататься, на чем захочется
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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В будни безлимитный билет стоит 399 рублей, в выходные – 649.В будни безлимитный билет стоит 399 рублей, в выходные – 649.
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В самарском парке развлечений «Мегалэнд» идет акция «Безлимит». Это значит, что можно будет один раз заплатить и кататься на всех аттракционах, каких захочется. В будни безлимитный билет стоит 399 рублей, в выходные – 649.

- Ваш ребенок может играть столько, сколько захочет на любых площадках нашего парка, кроме аттракционов батут «Надувная горка», «Батут-кенгуру», «Батутный парк (арена)», «Лабиринт», «Детский сад», «Экстрим-парк», «Автодром», Тюбинг», - рассказали в «Мегалэнде».

Парк развлечений находится в ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этаж.

Парк развлечений находится в ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этаж.

Акция также не распространяется на игровые автоматы, действуют ограничения по возрасту и росту.

Парк развлечений находится в ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этаж.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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