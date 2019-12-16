2019-12-16T14:35:32+03:00
Общество

Объединили стоки и питьевую воду: в Самаре неизвестные продолжили водопровод через канализационный коллектор

Из-за незаконной врези жизни тысячи горожан были под угрозой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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В Самаре коммунальщики нашли «ужасающий» канализационный коллектор. Внутри колодца, по которому бегут стоки, кто-то самовольно проложил водопроводную трубу.

- Два этих потока в соответствии с нормами и правилами должны быть разведены, но они объединились на улице Рубероидной в Железнодорожном районе. Это очень рискованно и опасно. Попадание даже малейшего количества стоков в питьевую воду зачастую чревато необратимыми последствиями для людей, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

На этой неделе специалисты компании ликвидируют незаконное подключение. Они сообщат о нем в прокуратуру и Роспотребнадзор, чтобы те провели проверку. Также коммунальщикам предстоит выяснить, кто получал воду без разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Объединили стоки и питьевую воду: в Самаре неизвестные продолжили водопровод через канализационный коллектор
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