Спортсмены из Сызрани завоевали призовые места на чемпионате мира по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-16T14:58:09+03:00

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В Московской области в городе Долгопрудный прошел кубок мира по пауэрлифтингу или, как его еще называют, силовому троеборью. В нем приняли участие спортсмены из Самарской области. Регион на соревнованиях представляли силачи из Сызрани.

- Сызранские спортсмены показали отличные результаты на кубке мира по пауэрлифтингу. Так, Юрий Демьянчук занял на соревнованиях первое место в становой тяге, - сообщил в твиттере депутат думы Сызрани, председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Иванов.

Также на турнире отличился еще один сызранец — Владимир Адамов. Он занял втрое место в категории 125 кг и выполнил норматив мастера спорта международного класса.

ИСТОЧНИК KP.RU