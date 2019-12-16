Спортсмены из Сызрани завоевали призовые места на чемпионате мира по пауэрлифтингу
В Московской области в городе Долгопрудный прошел кубок мира по пауэрлифтингу или, как его еще называют, силовому троеборью. В нем приняли участие спортсмены из Самарской области. Регион на соревнованиях представляли силачи из Сызрани.
- Сызранские спортсмены показали отличные результаты на кубке мира по пауэрлифтингу. Так, Юрий Демьянчук занял на соревнованиях первое место в становой тяге, - сообщил в твиттере депутат думы Сызрани, председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Иванов.
Также на турнире отличился еще один сызранец — Владимир Адамов. Он занял втрое место в категории 125 кг и выполнил норматив мастера спорта международного класса.
ИСТОЧНИК KP.RU