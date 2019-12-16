Самарцам предлагают рассказать о победах своих детей и выиграть призы

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-16T15:34:53+03:00

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В преддверии Нового года «Комсомольская правда – Самара» проводит конкурс для самых юных горожан и их родителей. Мы предлагаем поделиться победами своего ребенка (первые шаги, спортивные победы, первые дипломы, «отлично» на экзамене и т.д.) и получить за это призы.

Присылайте фотографию ребенка и его достижения, напишите небольшую историю. Трех победителей выберут посетители сайта samara.kp.ru. Кроме того, подарки вручат партнеры конкурса: специальное жюри выберет тех, кто ему больше всех запомнится.

Чтобы принять участие в конкурсе, загрузите свою фотографию сюда или отправьте ее на электронную почту olga.afanasyeva@phkp.ru.

Проголосовать за понравившихся участников можно здесь. Голосование закончится 23 декабря в 23:59. Итоги подведем 24 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU