Перевозку пассажиров по Волге между Самарой и Рождествено могут возобновить 17 декабря

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-16T15:41:30+03:00

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В Самаре ограничили движение теплоходов и судов на воздушной подушке до села Рождествено. Причина — образование льда в Рождественской Воложке. Сегодня, 16 декабря, там работает ледокольный флот.

- 16 числа планируется выполнить один пробный и один регулярный рейс. Посадку и высадку пассажиров в селе Рождествено планируется проводить на остановочном пункте Подголятино, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Если во вторник, 17 декабря, ледовая обстановка на реке улучшится, то перевозка пассажиров возобновится на регулярной основе с 7:00 до 18:00. Подробнее о движении судов можно будет на остановочных пунктах и по телефонам: 222-93-37, 891-701-142-21. Автомобилисты смогут добраться до Рождествено по автозимнику, его проложили от села Шелехметь до урочища Белые домики.

ИСТОЧНИК KP.RU