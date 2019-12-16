Самарчанка стала жертвой сайта, который скопировал известную сеть магазинов, торгующих цифровой и бытовой техникой
9 декабря жительница Самары купила ноутбук за 9990 рублей. Деньги-то она перевела, а вот товар так и не получила.
За помощью она обратилась в полицию, где уголовное дело возбудили по статье «мошенничество». Сайт оказался ненастоящим.
- Он практически полностью копирует известный интернет-магазин, который торгует цифровой и бытовой техникой, - пояснил корреспондентам «КП-Самара» источник в правоохранительных органах. – Выглядит сайт-мошенник достаточно солидно, указан адрес, телефон на 8-800-, а в адресной строке его название лишь на одну букву отличается от настоящего.
При этом деньги за покупку получает не юрлицо, а конкретный человек на собственную банковскую карту. Вот только удастся ли привлечь его к ответственности, пока не ясно.
ИСТОЧНИК KP.RU