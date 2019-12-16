2019-12-16T16:06:31+03:00
Общество

На последней миле до «Самара Арены» создадут парковую зону для отдыха и занятий спортом

Общественное пространство сделают на основе проекта «Олимпийская деревня»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Развитием территории возле "Самара Арены" займутся после передачи стадиона регионуРазвитием территории возле "Самара Арены" займутся после передачи стадиона регионуФото: Михаил ГОРЮНОВ
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На последней миле до стадиона «Самара Арена» создадут парковую зону и территорию здорового образа жизни. Речь идет об «Олимпийской деревне», которая в эти новогодние праздники будет работать возле спортобъекта. Региональные власти намерены использовать ее и в дальнейшем.

- Концепция проекта «Олимпийская деревня» подразумевает долгосрочную перспективу. В год передачи стадиона в собственность региона прилегающая территория получит новый импульс своего развития. На последней миле появятся объекты инфраструктуры для занятий спортом и проведения досуга, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Так, с 28 декабря там начнут работать лыжная трасса, две горки, каток для детей, каток-аллея длиной 250 метров, поле для мини-футбола и хоккейная площадка. Они будут доступны не только в новогодние праздники, но и всю зиму. На территории «Олимпийской деревни» также разместят 4-метровый световой куб с неоновыми огнями, 4-метровую елку-туннель с подсветкой и 3-метровые фигуры лыжника, фигуриста и хоккеиста, летом они приобретут облик летних видов спорта. Отметим, что у жителей Самары будет шанс придумать будущее название для этой парковой территории. Конкурс стартует с открытием «Олимпийской деревни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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