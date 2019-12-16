Пешком быстрее: Самара встала в 10-балльных пробках

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-16T17:31:52+03:00

Почти все дороги города на картах окрасились в красный цвет

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Вечером в понедельник, 16 декабря, на дорогах Самары образовались многокилометровые пробки. Движение стоит на обеих главных магистралях города: на улице Ново-Садовой и Московском шоссе.

Также проезд затруднен на улице Полевой, Авроры, Советской Армии, Гагарина, Луначарского, на проспекте Масленникова, Мичурина, Коммунистической, Чернореченской и многим другим.

По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки в Самаре достигли уже 10 баллов. Движение сильно затрудняют несколько ДТП и снегопад, который обрушился сегодня на город. Многие автомобилисты оказались не готовы к таким погодным изменениям. Горожанам советуют добираться домой пешком - так будет намного быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU