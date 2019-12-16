Символичное число: в Самару доставили 2020 евроконтейнеров для мусора

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-16T17:53:28+03:00

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Накануне нового 2020 года в Самару пришла крупная партия евроконтейнеров для сбора мусора. Целых 2020 штук. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Как отмечают чиновники, это около 20% от всех контейнеров, уже стоящих на специально отведенных площадках мегаполиса. На городской спецбазе их сейчас дособирают, а в ближайшие дни ожидается партия 8-кубометровых бункеров для сбора мусора.

- Контейнеры подбирали к той технике, которая ее обслуживает - это новые мусоровозы с задней загрузкой, - отметила замруководителя управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии мэрии Виктория Конева. - Как правило, все операторы по перевозке отходов переведены на такой спецавтотранспорт. Кроме того, такие емкости выглядят эстетичнее и более органично впишутся в городскую среду.

Баками будут в следующем году укомплектованы 125 новых и 232 отремонтированных площадок по всей Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU