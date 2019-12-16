Этой ночью на дорогах Самары будут работать более сотни снегоуборочных машин

СЕГОДНЯ 19:08 2019-12-16T19:08:50+03:00

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Последствия обрушившегося на Самару снегопада в ночь с 16 на 17 декабря будут ликвидировать 116 спецмашин. Однако, если это потребуется, число задействованных в уборке механизмов и людей будет увеличено. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Первоочередными в работе коммунальщиков будут дороги 2 и 3 категорий, участки с проложенными маршрутами движения общественного транспорта, остановки и пешеходные переходы. Так, снегоуборочная техника пройдет по Гагарина, Авроре, Полевой, Фрунзе и другим улицам Самары.

Дорожники просят горожан с пониманием отнестись к работам и не оставлять надолго вдоль проезжей части личный транспорт, который может помешать уборке.

ИСТОЧНИК KP.RU