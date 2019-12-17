«Победили» шугу: в Самаре нормализовали подачу холодной воды
В Самаре сотрудники коммунальных систем решили проблему с шугой, которая в понедельник, 16 декабря, забила оборудование насосно-фильтровальной станции № 2. Теперь холодная вода в дома горожан будет поступать в обычном режиме.
- Специалисты очистили оголовок водозаборных сооружений НФС-2, которые забила шуга. Сейчас водоснабжение Самары осуществляется в штатном режиме. Мы будем держать ситуацию под усиленным контролем до тех пор, пока не установится стабильно низкая температура воздуха, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».
Напомним, вчера представители компании сообщали, что из-за проблем с шугой без холодной воды могли остаться жители Кировского, Промышленного и Красноглинского районов. Чтобы этого не допустить, специалисты переключали всех потребителей на НФС-1 и ГВС.
ИСТОЧНИК KP.RU