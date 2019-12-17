БК «Самара» с минимальным перевесом обыграл «Парму» в первом матче четвертьфинала Кубка России

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-17T08:52:31+03:00

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В понедельник, 16 декабря, в Самаре прошел первый матч ¼ финала Кубка России по баскетболу. БК «Самара» на своей площадке встречал «Парму» из Перми, который выступает в Единой лиге ВТБ. Почти весь матч команды шли на равных, но победа, хоть и с небольшим перевесом, досталась самарцам — 72:71.

Первые две четверти хозяева площадки завершили в свою пользу — 23:17 и 21:17. А вот в третьем периоде гости перехватили инициативу — 11:20. Заключительную десятиминутку пермяки начали вровень с самарцами — 55:55. Последний период вышел самым напряженным. За две минуты до окончания матча вела «Самара», за 24 секунды — уже уступала со счетом 70:71. К счастью, удача оказалась на стороне самарцев — они вырвали победу у гостей.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, ответный матч команды сыграют в Перми 26 декабря. Перед этим «Самара» проведет два матча в рамках Суперлиги: 19 декабря в Санкт-Петербурге и 22 декабря в Ярославле. В Самару команда вернется только в январе. 11 числа она сыграет в «МТЛ Арене» с «Уфимцем».

ИСТОЧНИК KP.RU