Футболисты «Крыльев Советов» Соболев и Зиньковский могут перейти в «Локомотив»

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-17T09:42:54+03:00

Соболев – второй в гонке бомбардиров РПЛ. В 18 играх за самарцев он забил 10 голов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Изменить размер текста: A A

Московский «Локомотив» заинтересован в покупке двух футболистов «Крыльев Советов». Речь о форварде Александре Соболеве и полузащитнике Антоне Зиньковском. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». По данным издания, «железнодорожники» готовы заплатить за игроков 3,5 млн евро.

- На Соболева также претендует ЦСКА, а Зиньковский находится в сфере интересов «Спартака». Кроме того, известно, что сам Соболев рассчитывает продолжить карьеру в европейском клубе и готов остаться в самарском клубе до лета, - отмечают в издании.

В 18 матчах за «КС» Зиньковский отдал 6 голевых передач.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Напомним, Соболев – второй в гонке бомбардиров РПЛ. В 18 играх за самарцев он забил 10 голов. На счету Зиньковского также 18 игр в этом сезоне за «КС» и 6 голевых передач.

ИСТОЧНИК KP.RU