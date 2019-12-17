2019-12-17T09:51:46+03:00
Общество

В Самарской губернской думе поддержали инициативу о сокращении числа городских и районных депутатов

Уменьшить количество депутатов предложили члены городской думы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская губернская думаФото: Самарская губернская дума
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Члены комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы поддержали инициативу думы Самары о сокращении числа депутатов. Заседание прошло в понедельник, 16 декабря.

Напомним, законопроект предполагает сокращение числа депутатов в гордуме с 41 до 37 человек, уменьшение нормы представительства депутатов из числа районных советов депутатов, а также сокращение общего количества районных депутатов. В частности, Железнодорожному, Самарскому и Ленинскому районам предложили оставить по 20 депутатов, а остальным районам — по 25 депутатов.

Предложенный гордумой документ прошел все согласования. В связи с этим члены профильного комитета рекомендовали губернской думе принять законопроект сразу в двух чтениях. Его рассмотрят на пленарном заседании, которое пройдет в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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