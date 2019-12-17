Заложники ледостава: на Проране несколько человек провели всю ночь у костра в ожидании теплохода

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-17T10:21:16+03:00

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В минувшую субботу, 14 декабря, несколько человек из-за образовавшегося льда на Волге стали заложниками острова Проран. Днем их туда доставил теплоход, а вот вечером никто не забрал. Суда просто проходили мимо. Об этом в соцсетях сообщил один из тех, кто попал в «плен» ледостава.

- Мы провели 14 часов, стоя возле костра на берегу. На улице было -15 градусов. У нас не было ни еды, ни воды. Кое-как МЧС вывезли на воздушной подушке ближе к 10 утра воскресенья, 15 декабря, 6 человек. Там еще оставались две женщины, - сообщил в группе «РЕЧФЛОТ-63» самарец.

По словам мужчины, их никто не предупредил, что ледовая обстановка на Волге сложная и что, возможно, в 16:00 теплохода не будет. Между тем, другие интернет-пользователи уверяют, что тех, кто ехал на «Омике» в 14:00 предупреждали, что лучше на Проран не ехать.

Напомним, что в выходные из-за льда в Рождественской Воложке застрял «Омик». Людям пришлось несколько часов провести посреди реки, ожидая помощь. Теплоход доставили до берега с помощью толкача.

ИСТОЧНИК KP.RU