Самарский застройщик Владимир Кошелев принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета России

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-17T10:45:18+03:00

Такие рабочие группы должны обеспечить подготовку материалов по вопросам, которые будут рассматривать на заседаниях Государственного совета и президиума. Фото: архив "КП"

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Самарский застройщик, депутат губдумы и председатель строительного комитета Деловой России Владимир Кошелев принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ. Оно состоялось 16 декабря в Москве и было посвящено развитию жилищного строительства и комфортной городской среды в стране.

На заседании рассмотрели вопросы исполнения ряда поручений президента, которые связаны с перспективами развития строительной отрасли, вопросами защиты прав граждан, которые покупают жилье, а также с возможностями расширения участия людей в развитии горсреды.

Такие рабочие группы поручил создать Владимир Путин. Они должны обеспечить подготовку материалов по вопросам, которые будут рассматривать на заседаниях Государственного совета и президиума.

ИСТОЧНИК KP.RU