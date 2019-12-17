Самарцев призывают встретить Новый год без долгов за электроэнергию
Чтобы в праздники не думать о счетах, энергетики советуют оплатить их заранее
Встреча Нового года пройдет приятнее, если вовремя погасить долги за светФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Самаре сотрудники энергосбытовой компании призывают горожан встретить Новый год без накопленных долгов. Они предлагают оплатить все счета за электроэнергию до конца года.
- Просим своих потребителей не позднее 25 декабря 2019 года передать показания прибора учета, сверить расчеты и полностью оплатить потребленную электроэнергию, - сообщают в АО «Самарагорэнергосбыт».
Также энергетики советуют самарцам внести аванс за электропотребление в декабре. Сделать это можно до 30 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU