Самарцев призывают встретить Новый год без долгов за электроэнергию

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-17T11:02:32+03:00

Встреча Нового года пройдет приятнее, если вовремя погасить долги за свет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы в праздники не думать о счетах, энергетики советуют оплатить их заранее

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В Самаре сотрудники энергосбытовой компании призывают горожан встретить Новый год без накопленных долгов. Они предлагают оплатить все счета за электроэнергию до конца года.

- Просим своих потребителей не позднее 25 декабря 2019 года передать показания прибора учета, сверить расчеты и полностью оплатить потребленную электроэнергию, - сообщают в АО «Самарагорэнергосбыт».

Также энергетики советуют самарцам внести аванс за электропотребление в декабре. Сделать это можно до 30 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU