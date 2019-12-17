2019-12-17T10:58:12+03:00
Происшествия

Сработала пожарная тревога: в Самаре из ТЦ «МЕГА» эвакуировали 700 человек

Пожарные проверили здание и не нашли возгорания
Анастасия ФИЛАТОВА
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В здании ложно сработала пожарная тревогаВ здании ложно сработала пожарная тревога
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Утром во вторник, 17 декабря, из торгового центра «МЕГА» в Самаре срочно эвакуировали всех посетителей. Дело в том, что в здании сработала пожарная тревога.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 10:27. На место автоматически были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова - Пожар № 2. Прибывшие подразделения проверили помещения и горения не обнаружили, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, это была ложная тревога. Всего из здания вывели 700 человек. Никто из них не пострадал. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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