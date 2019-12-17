Самарцам рассказали, что такое метаболический синдром и как его выявить

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-17T11:04:55+03:00

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Метаболический синдром смело можно назвать болезнью цивилизации. Это совокупность обменных, гормональных и клинических нарушений в организме человека, основу которых составляет ожирение. Метаболический синдром - пусковой механизм в развитии сахарного диабета, подагры, ожирения, атеросклероза, онкологии, импотенции и даже бесплодия.

Эндокинолог клиники «Призвание» Татьяна Каторжанская рассказала, по каким признакам можно заподозрить у себя метаболический синдром, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалисту.

Если вы заметили у себя несколько ниже перечисленных признаков, это может стать поводом для дообследования у эндокринолога:

1. Вы стали прибавлять в весе без видимых причин. Окружность талии стала больше 80 см у женщины и больше 94 см у мужчины (чем шире талия, тем ниже уровень тестостерона). 2. Обнаружен повышенный уровень глюкозы, холестерина. 3. Стало повышаться давление. 4. На УЗИ диагностирован жировой гепатоз (болезнь печени). 5. Снизилось половое влечение. 6. Появились депрессия, вялость, тревога - «Только встала — уже устала» . 7. Локтевые сгибы стали сухими и пигментированными, шея и подмышечные впадины потемнели, а на коже появляются папилломы.

Будьте внимательны к своему здоровью!

ИСТОЧНИК KP.RU