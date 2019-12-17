«На дорогах мерзкая жижа»: самарцам не понравилось, как расчистили дороги после снегопада

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-17T11:23:11+03:00

Горожане уверены, что коммунальщики только «удобряют» улицы реагентами, а не убирают снег

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Мэрия Самары отчиталась о том, как коммунальщики всю ночь боролись со снегом. По данным чиновников, в ночь на вторник, 17 декабря, улицы города расчищали 119 единиц техники и 59 сотрудников МП «Благоустройство».

- На дороги для расчистки выходил автопоезд. Параллельно велась обработка противогололедными реагентами. С начала сезона на полигоны уже вывезли около 6177 тонн снега, - рассказали в мэрии Самары.

По словам чиновников, в первую очередь расчищались крупные дороги, участки, где ходит общественный транспорт, остановки, пешеходные зоны, мосты и путепроводы. Однако горожане остались не в восторге от проделанной работы. По их словам, дворы завалены снегом, а на дорогах образовалась грязная жижа.

- А город чистят? Судя по тому, что на дороге отвратительная мерзкая жижа, только реагентами «удобряют».

- Вообще ничего чищеного не видел.

- Чищено плохо. Тупо заливают реагентами и все! А убирать кто будет эту чачу? На Московском шоссе и Ново-Садовой в первом ряду озера попадаются, - возмущаются в соцсетях горожане.

Отметим, что снегопад, который обрушился на Самару в понедельник, 16 декабря, стал причиной 10-балльных пробок. Сегодня утром заторы на дорогах Самары достигали 8-баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU