Дед Мороз готов поздравить самарцев по телефону

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-17T11:38:15+03:00

Услышать доброго волшебника в своем мобильном можно будет с 17 декабря 2019 по 31 января 2020 года

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МТС запустила «прямую линию» для связи с главным зимним волшебником для всех жителей России. Услышать в трубке поздравление от Деда Мороза и Снегурочки можно с 17 декабря 2019 по 31 января 2020 года.

Короткий номер Деда Мороза для абонентов МТС - 0-2020, звонок на него бесплатный для владельцев любых тарифов. Абоненты остальных операторов тоже могут получить поздравления от настоящего сказочного дедушки, позвонив по номеру +7(915)005-2020. Разговор в этом случае будет тарифицироваться как звонок на московский номер МТС.

Каждый позвонивший на новогодний номер Деда Мороза также получит SMS-сообщение со ссылкой на скачивание новогодних масок для Instagram, стикеров и открыток для популярных мессенджеров.

ИСТОЧНИК KP.RU