Защитником молодежки «Крыльев Советов» интересуется клуб из итальянской Серии А
«Сампдория» следит за 17-летним Никитой Котиным
Никита Котин – игрок молодежной сборной России.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:
Итальянская «Сампдория», которая выступает в Серии А, интересуется 17-летним центральным защитником молодежной команды «Крыльев Советов» Никитой Котиным. Как сообщает sport24.ru, итальянский клуб следит за игроком. Кроме того, Котин попал в сферу интересов двух российских команд.
Напомним, Никита Котин – игрок молодежной сборной России. В этом сезоне за дубль «Крыльев» он сыграл в 17 матчах и отметился одним голом.
«Сампдория» в чемпионате Италии идет на 16-ом месте. В активе команды из Генуи 15 очков. Столько же у «Лечче» и «Удинезе».
ИСТОЧНИК KP.RU