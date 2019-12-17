2019-12-17T11:47:32+03:00
Спорт

Защитником молодежки «Крыльев Советов» интересуется клуб из итальянской Серии А

«Сампдория» следит за 17-летним Никитой Котиным
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Никита Котин – игрок молодежной сборной России.Никита Котин – игрок молодежной сборной России.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Итальянская «Сампдория», которая выступает в Серии А, интересуется 17-летним центральным защитником молодежной команды «Крыльев Советов» Никитой Котиным. Как сообщает sport24.ru, итальянский клуб следит за игроком. Кроме того, Котин попал в сферу интересов двух российских команд.

Напомним, Никита Котин – игрок молодежной сборной России. В этом сезоне за дубль «Крыльев» он сыграл в 17 матчах и отметился одним голом.

«Сампдория» в чемпионате Италии идет на 16-ом месте. В активе команды из Генуи 15 очков. Столько же у «Лечче» и «Удинезе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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