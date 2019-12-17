В Тольятти на площади 150 кв.м полыхали четыре бытовых вагончика

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-17T12:03:50+03:00

У пожарных ушло около 2 часов, чтобы потушить пламя

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Вечером в понедельник, 16 декабря, в Автозаводском районе Тольятти произошел серьезный пожар. На улице Вокзальной, 36г горели бытовые вагончики.

- Сообщение о возгорании поступило в 21:14. Горели 4 бытовых вагончика на площади 150 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг «1-Бис», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 25 пожарных и несколько спецмашин. Они локализовали возгорание в 22:36, а полностью потушили пламя в 23:48. Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU