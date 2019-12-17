Все заволокло паром: в Самаре на перекресте Победы — Металлистов прорвало теплотрассу
В Кировском районе Самары во вторник, 17 декабря, произошла коммунальная неприятность. Было выявлено повреждение теплотрассы на пересечении улиц Победы и Металлистов. Из-за утечки на трубе весь перекресток заволокло густым паром.
- Сейчас на месте работают сотрудники «Предприятия тепловых сетей». Они устраняют повреждение на теплотрассе, - сообщили в твиттере представители отдела по ЖКХ и благоустройству Кировского района.
В дежурно-диспетчерской службе района добавили, что из-за регулировки режима температуры теплосетей в домах, которые находятся в границах улиц Победы, Свободы, Севастопольской и Юбилейной, может немного похолодать.
По данным «Предприятия тепловых сетей», на месте повреждения работают 12 сотрудников и 3 единицы техники. Как сообщили «Комсомольской правде - Самара» в пресс-службе организации, на время работ температура воды в ближайших домах - всего 15 - составит около 50 градусов. Полностью завершить работы планируется до 19:00.
Теплоэнергетики отмечают, что они ежегодно занимаются обновлением теплосетей, но средств на эти работы не всегда хватает. Помочь в этом может переход на новую модель рынка тепла, где ценообразование идет по методу альткотельной. Предполагается, что благодаря этому в 2020 году вдвое увеличится финансирование работ на теплосетях.
ИСТОЧНИК KP.RU