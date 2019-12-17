2019-12-17T12:59:47+03:00
Общество

«Нужно заранее отработать ошибки»: в губдуме пройдет заключительное обсуждение изменений в терсхему по обращению с ТКО

МинЖКХ утвердит окончательную редакцию документа после этого заседания
Илона МАЙСКАЯ
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Депутат Денис Волков призывает минЖКХ учесть все замечания при составлении новой терсхемыДепутат Денис Волков призывает минЖКХ учесть все замечания при составлении новой терсхемы
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На этой неделе в Самарской губернской думе будет решаться вопрос о внесении изменений в территориальную схему по обращению с отходами. Именно в этом документе будут отображены все объемы образующихся в регионе отходов, логистика их транспортировки, объекты размещения, сортировки и переработки ТКО, а также тарифы. Напомним, ранее эксперты внесли в новую терсхему свои замечания и направили их и.о. министра энергетики и ЖКХ Самарской области.

- От корректно сформированной терсхемы во многом зависит комфорт и качество жизни наших граждан. Она должна быть принята до конца этого года, но это не повод принимать ее в любом виде. Все пункты, которые были подвергнуты критике, можно доработать. Корректировка не займет много времени. Важно, чтобы профильное министерство приняло замечания и учло их перед утверждением схемы, - отметил депутат Самарской губернской думы Денис Волков.

По словам народного избранника, лучше отработать все ошибки сейчас, на бумаге, чем потом исправлять их на практике. Заключительное обсуждение терсхемы пройдет в четверг, 19 декабря, в Самарской губдуме на комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. По итогам заседания минЖКХ должно будет принять окончательную редакцию документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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