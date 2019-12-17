2019-12-17T13:20:36+03:00
Общество

В Самаре на площади Куйбышева в новогоднюю ночь устроят лазерное шоу

Праздничная программа запланирована с 21:30 до 3:00
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцев ждет большая празднично-развлекательная программа в новогоднюю ночьСамарцев ждет большая празднично-развлекательная программа в новогоднюю ночьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стала известна программа новогодней ночи на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре. Концертная программа на главной площади города стартует в 21:30 31 декабря и продлится до 3:00 1 января. Жителей и гостей города ждут много ярких событий и развлекательных мероприятий.

- В полночь на площади Куйбышева устроят лазерное шоу, а в 1:00 начнется фейерверк. Те, кто не смогут попасть на новогоднее шоу, смогут посмотреть его с 23:00 до 1:00 на телеканале «Россия 24», - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Отметим, что днем 31 декабря гостей площади Куйбышева также будут ждать различные мероприятия. С 12:00 до 16:00 юные самарцы смогут посетить усадьбу Деда Мороза, с 10:00 до 22:00 — покататься на тюбингах с горки, купить сувениры на новогодней ярмарке, а также покататься на коньках. Кроме того, с 20:00 до 22:00 на площади Куйбышева будет выступать Ди-джей Мороз. Его музыкальные треки будут сопровождать световое шоу на елках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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