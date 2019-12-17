2019-12-17T13:47:18+03:00
Спорт

Французский «Лилль» интересуется полузащитником «Крыльев Советов» Зиньковским

Самарский клуб хочет за игрока 8 млн евро
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В этом сезоне 23-летний Зиньковский провел в составе «Крыльев» 18 матчей и записал на свой счет шесть голевых передач.В этом сезоне 23-летний Зиньковский провел в составе «Крыльев» 18 матчей и записал на свой счет шесть голевых передач.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Французский футбольный клуб «Лилль», который идет на третьем месте в Лиге 1, заинтересован в покупке полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Самарская команда хочет получить за футболиста 8 млн евро.

Скауты «Лилля» вышли на «КС» через бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева. Дальше первого контакта переговоры пока не продвинулись.

Напомним, в этом сезоне 23-летний Зиньковский провел в составе «Крыльев» 18 матчей и записал на свой счет шесть голевых передач. Помимо «Лилля» в услугах полузащитника «КС» заинтересован «Локомотив».

После 18 туров чемпионата Франции «Лилль» идет на третьем месте в турнирной таблице, впереди только «ПСЖ» и «Марсель». Однако у идущего на четвертом месте «Ренна», который отстает на одной очко, на одну игру меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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