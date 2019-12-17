2019-12-17T13:50:41+03:00
Общество

«Это был салют на Новый год»: пьяные самарцы устроили стрельбу возле ночного бара в Перми

Молодые люди хорошо отдохнули в заведении, а потом решили поздравить окружающих с наступающим праздником [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодые люди несколько раз выстрелили в воздух, а потом укатили в неизвестном направлении на BMWМолодые люди несколько раз выстрелили в воздух, а потом укатили в неизвестном направлении на BMW
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В минувшее воскресенье, 15 декабря, жителей Перми напугали выстрелы возле ночного клуба на улице Монастырской. Устрашающее «представление» посреди ночи устроили молодые люди на автомобиле BMW. Как выяснилось, парни приехали из Самары.

- Трое мужчин приехали из Самары в Пермь на BMW и хорошо отдохнули в одном из увеселительных заведений. После этого 24-летний молодой человек взял из автомобиля автомат Калашникова и сделал несколько выстрелов в воздух. Затем оружие взял 26-летний молодой человек и также выстрелил в воздух из окна машины. После чего они уехали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские уже задержали нарушителей. Они нашли у них оружие — модернизированный автомат Калашникова, который предназначен для стрельбы холостыми патронами. В отношении самарцев были составлены административные протоколы. К слову, молодые люди признались, что не хотели никого напугать. Стрельба в воздух — это был своеобразный салют и поздравление окружающих с наступающим Новым годом.

Стали известны подробности о мужчинах, которые устроили стрельбу у пермского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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