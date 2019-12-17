Появились первые фото самарского блогера Дмитрия Бегуна после освобождения из колонии
Известный блогер Дмитрий Бегун, которого осудили за вымогательство денег у самарского бизнесмена, вышел на свободу по УДО. Во вторник, 17 декабря, в соцсетях появились первые его фотографии с женой Людмилой после освобождения из новокуйбышевской колонии.
Судя по снимкам, проведенные в исправительном учреждении годы сильно изменили Дмитрия Бегуна. У него исчезла бородка, а также несколько лишних килограммов, но прибавилась седина в волосах. Первым местом, куда отправился блогер вместе с супругой после освобождения, стал один из ресторанов города.
На свободе блогера встретила супруга - ЛюдмилаФото: Соцсети
Напомним, что решение об освобождении Дмитрия бегуна по УДО Новокуйбышевский городской суд вынес 4 декабря. Поскольку его никто не обжаловал, то блогера выпустили на свободу. Ранее стало известно, что он уже подыскал себе работу. Дмитрия Бегуна готовы принять на должность менеджера по связям с общественностью в одной из компаний.
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