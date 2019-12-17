2019-12-17T16:05:00+03:00
Общество

В Самаре назвали самые дорогие и самые дешевые районы для покупки квартир-вторичек

За последний год средняя цена на вторичное жилье в областной столице выросла почти на 2,5%
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самую дешевую квартиру-вторичку можно найти на окраине СамарыСамую дешевую квартиру-вторичку можно найти на окраине СамарыФото: Архив "КП"
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В Самаре выросли цены на вторичное жилье. По сравнению с ноябрем 2018 года средняя удельная цена предложения 1 "квадрата" квартиры-вторички в Самаре увеличилась на 1463 рубля или на 2,47%. Такие данные приводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

- С октября 2019 средняя удельная цена предложения 1 кв.м квартир на вторичном рынке Самары выросла на 406 рублей или на 0,67%. С января же этот показатель вырос на 656 рублей или на 1,09%. Сейчас средняя стоимость 1 кв.м вторичного жилья составляет 60783 рубля, - рассказала руководитель отдела общественных коммуникаций СОФЖИ Нина Шумкова.

Больше всего квартир-вторичек предлагают купить в Промышленном районе Самары - 20,6%, меньше всего - в Самарском районе. Самые высокие цены на вторичное жилье в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах - от 68 до 114 тысяч рублей за 1 кв.м. Меньше всего денег просят за квартиры на окраине города, в частности, в Куйбышевском районе - 29681 рубль за 1 кв.м. Максимальная цена предложения за квартиру-вторичку в ноябре 2019 года была зафиксирована в Октябрьском районе Самары. Там за 3-комнатную "элитку" запросили 238 095 рублей за квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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