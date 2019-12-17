В Самаре сотрудник телекоммуникационной компании попался на махинациях с персональными данными

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-17T19:01:36+03:00

За это суд приговорил 31-летнего подсудимого к полугоду лишения свободы условно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он получил доступ к данным клиентов и менял sim-карты абонентов

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В Самаре осудили сотрудника телекоммуникационной компании. Мужчину признали виновным по уголовной статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшей модификацию компьютерной информации, из корыстной заинтересованности, с использованием служебного положения». Мужчина совершал махинации с персональными данными клиентов. Об этом сообщили в прокуратуре Кировского района.

По данным надзорного ведомства, 31-летний сотрудник компании «ВымпелКом» познакомился в интернете с неким П, который предложил ему менять sim-карты конкретных номеров. За это мужчина предложил подельнику деньги. Сотрудник телекоммуникационной компании в мае этого года незаконно получил доступ к персональным данным клиентов «ВымпелКома» и поменял sim-карты нескольких абонентов.

За это суд приговорил 31-летнего подсудимого к полугоду лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU