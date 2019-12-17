Ахилес, Офелия, Ариадна: стали известны самые необычные и популярные имена новорожденных в Самарской области в 2019 году

СЕГОДНЯ 19:43 2019-12-17T19:43:08+03:00

Самыми необычными именами в 2019 году в Самарской области стали Ахилес, Всеслав, Дионис, Пересвет, Златозар. Фото: "КП" Архив

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Сотрудники ЗАГСа рассказали о самых популярных и необычных именах, которые дали своим детям родители Самарской области в 2019 году.

- В десятку самых популярных имен, данных мальчикам при рождении, вошли Артём, Александр, Иван, Михаил, Дмитрий, Максим, Матвей, Роман, Кирилл, Егор. Самые популярные имена для девочек – София, Виктория, Анна, Алиса, Дарья, Анастасия, Полина, Ева, Мария, Милана, - говорится в сообщении в официальном паблике городской мэрии ВКонтакте.

Выбирали родители региона и редкие имена. Среди них в 2019 году встречались Афанасий, Ермолай, Потап, Спиридон, Капитолина, Ясна, Лукерья и т.д.

Самыми необычными именами в 2019 году в Самарской области стали Ахилес, Всеслав, Дионис, Пересвет, Златозар, Лучезар, Милан, Персей, Ладимир, Россияна, Владимира, Веселина, Светослава, Милада, Ариадна, Офелия, Желанна. Называли малышей и двойными именами, такими как Мадина-Елизавета, Александра-София или Глеб-Руслан.

ИСТОЧНИК KP.RU