2019-12-17T20:40:58+03:00
Общество

В Самаре заканчивают установку большого каскадного светодинамического фонтана на площади Славы

Он засветится перед Новым годом
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
. Длина фонтана – более 200 метров. Фото: администрация Самары.. Длина фонтана – более 200 метров. Фото: администрация Самары.
Изменить размер текста:

В Самаре рабочие завершают установку самого большого каскадного светодинамического фонтана, который находится на склоне у площади Славы. Длина фонтана – более 200 метров, ширина – больше 10 метров, а вес – около 4 тонн, сообщили в городской администрации.

- Основной конструктив фонтана смонтирован и подключен сегодня вечером, - говорится в сообщении в официальном паблике мэрии Вконтакте. - Последними штрихами в оформлении станут элементы обрамления масштабной иллюминации - шары и пики. Они будут установлены в ближайшее время.

В полном объеме фонтан заработает перед Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти полиция отдает в хорошие руки списанных служебных собак
В Самаре заканчивают установку большого каскадного светодинамического фонтана на площади Славы
Ахилес, Офелия, Ариадна: стали известны самые необычные и популярные имена новорожденных в Самарской области в 2019 году
В Самаре сотрудник телекоммуникационной компании попался на махинациях с персональными данными
В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина могут построить кольцевую развязку
В Самарской области сдвинули сроки начала приемной кампании в школы
Стало известно, кто займется строительством 2 очереди Фрунзенского моста в Самаре
В Самаре назвали самые дорогие и самые дешевые районы для покупки квартир-вторичек
В Самаре женщина приревновала возлюбленного и убила соперницу молотком
Появились первые фото самарского блогера Дмитрия Бегуна после освобождения из колонии
Отрава для подростков: в Самарской области прокуроры предложили ввести штрафы за продажу снюса
Вырубают деревья и завозят песок: в Самаре стартовали работы по реконструкции моста через Сок
«Это был салют на Новый год»: пьяные самарцы устроили стрельбу возле ночного бара в Перми
Французский «Лилль» интересуется полузащитником «Крыльев Советов» Зиньковским
В Самаре на площади Куйбышева в новогоднюю ночь устроят лазерное шоу
«Нужно заранее отработать ошибки»: в губдуме пройдет заключительное обсуждение изменений в терсхему по обращению с ТКО
Все заволокло паром: в Самаре на перекресте Победы — Металлистов прорвало теплотрассу
В Тольятти на площади 150 кв.м полыхали четыре бытовых вагончика
«Обещаю: будет круто»: "Руки вверх" в 2020 году выступят на Самара Арене с большим концертом
Защитником молодежки «Крыльев Советов» интересуется клуб из итальянской Серии А
Дед Мороз готов поздравить самарцев по телефону
«На дорогах мерзкая жижа»: самарцам не понравилось, как расчистили дороги после снегопада
Самарцам рассказали, что такое метаболический синдром и как его выявить
Сработала пожарная тревога: в Самаре из ТЦ «МЕГА» эвакуировали 700 человек
Самарцев призывают встретить Новый год без долгов за электроэнергию
Самарский застройщик Владимир Кошелев принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета России
В Сергиевском районе фура раздавила ВАЗ: погибли два человека