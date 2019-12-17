В Самаре заканчивают установку большого каскадного светодинамического фонтана на площади Славы
В Самаре рабочие завершают установку самого большого каскадного светодинамического фонтана, который находится на склоне у площади Славы. Длина фонтана – более 200 метров, ширина – больше 10 метров, а вес – около 4 тонн, сообщили в городской администрации.
- Основной конструктив фонтана смонтирован и подключен сегодня вечером, - говорится в сообщении в официальном паблике мэрии Вконтакте. - Последними штрихами в оформлении станут элементы обрамления масштабной иллюминации - шары и пики. Они будут установлены в ближайшее время.
В полном объеме фонтан заработает перед Новым годом.
ИСТОЧНИК KP.RU