В Самаре заканчивают установку большого каскадного светодинамического фонтана на площади Славы

СЕГОДНЯ 20:40 2019-12-17T20:40:58+03:00

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В Самаре рабочие завершают установку самого большого каскадного светодинамического фонтана, который находится на склоне у площади Славы. Длина фонтана – более 200 метров, ширина – больше 10 метров, а вес – около 4 тонн, сообщили в городской администрации.

- Основной конструктив фонтана смонтирован и подключен сегодня вечером, - говорится в сообщении в официальном паблике мэрии Вконтакте. - Последними штрихами в оформлении станут элементы обрамления масштабной иллюминации - шары и пики. Они будут установлены в ближайшее время.

В полном объеме фонтан заработает перед Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU