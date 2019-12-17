В Тольятти полиция отдает в хорошие руки списанных служебных собак

СЕГОДНЯ 21:21 2019-12-17T21:21:01+03:00

Все, кто хочет взять собак к себе, могут обращаться по телефонам: 93-41-79, 8-917-136-70-53. Фото: "КП" Архив

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В Управлении МВД России по Тольятти появилось объявление, что полиция ищет хозяев для служебных собак, которые больше не могу нести службу.

- Сотрудники полиции безвозмездно отдадут списанных служебных собак добрым и ответственным гражданам. Все немецкие овчарки – Алекс (трехногая собака) 7,5 лет, Вирта (по старости) 8 лет, Рэндолл (по старости) 8 лет, - говорится на сайте У МВД по городу.

Ранее этих собак пытались продать. Вирту за 33 тысячи рублей, Рэндолла за 2,9 тысячи, а трехногого Алекса за 500 рублей.

Все, кто хочет взять собак к себе, могут обращаться по телефонам: 93-41-79, 8-917-136-70-53.

ИСТОЧНИК KP.RU