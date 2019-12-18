Самарский ЦСК ВВС в овертайме обыграл нефтекамский «Торос»

СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-18T08:18:41+03:00

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Во вторник, 17 декабря, в Самаре прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. ЦСК ВВС принимал на своей ледовой площадке нефтекамский «Торос». Заключительный домашний матч самарцев в 2019 году был похож на качели — сначала забивали хозяева, потом счет сравнивали гости. Выявить победителя удалось только в овертайме. К счастью, удача оказалась на стороне «летчиков». Они обыграли «Торос» со счетом 5:4.

Счет в матче был открыт на 3 минуте. Отличился игрок ЦСК ВВС Каштанов. Через три минуты его успех повторил Степаненко. Во втором периоде самарцы пропустили три шайбы, забив одну. Автором гола стал Колычев. В третьем периоде команды обменялись по еще одной шайбе, сравняв счет до 4:4. Судьбу матча определил бросок игрока самарской команды Свинцицкого.

Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, эта победа позволила набрать команде после 35 игр 32 очка. Впереди у «летчиков» несколько выездных игр: 22 декабря они сыграют в Новокузнецке с «Металлургом», 25 декабря — в Усть-Каменогорске с «Торпедо», 27 декабря — в Нур-Султане с «Номадом» и 29 декабря в Каганде с «Сарыаркой». В начале 2020 года самарцы сыграют два матча дома: 5 января с «Дизелем», а 9 января с тольяттинской «Ладой».

ИСТОЧНИК KP.RU