2019-12-18T08:18:41+03:00
Спорт

Самарский ЦСК ВВС в овертайме обыграл нефтекамский «Торос»

Соперники весь матч шли на равных, но удачливее оказались «летчики»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
Изменить размер текста:

Во вторник, 17 декабря, в Самаре прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. ЦСК ВВС принимал на своей ледовой площадке нефтекамский «Торос». Заключительный домашний матч самарцев в 2019 году был похож на качели — сначала забивали хозяева, потом счет сравнивали гости. Выявить победителя удалось только в овертайме. К счастью, удача оказалась на стороне «летчиков». Они обыграли «Торос» со счетом 5:4.

Счет в матче был открыт на 3 минуте. Отличился игрок ЦСК ВВС Каштанов. Через три минуты его успех повторил Степаненко. Во втором периоде самарцы пропустили три шайбы, забив одну. Автором гола стал Колычев. В третьем периоде команды обменялись по еще одной шайбе, сравняв счет до 4:4. Судьбу матча определил бросок игрока самарской команды Свинцицкого.

Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, эта победа позволила набрать команде после 35 игр 32 очка. Впереди у «летчиков» несколько выездных игр: 22 декабря они сыграют в Новокузнецке с «Металлургом», 25 декабря — в Усть-Каменогорске с «Торпедо», 27 декабря — в Нур-Султане с «Номадом» и 29 декабря в Каганде с «Сарыаркой». В начале 2020 года самарцы сыграют два матча дома: 5 января с «Дизелем», а 9 января с тольяттинской «Ладой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились первые фотографии набора для новорожденных в Самарской области
В Самарской области с 1 января 2020 года увеличат размер минимальных взносов за капремонт домов
В Самаре пропавшего без вести мужчину нашли вмерзшим в озеро
Наставник «КС» Миодраг Божович: «Готов работать больше и вытащить команду из сложной ситуации»
Самара вошла в топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками
Стрелял в стену, попал в ногу: подробности задержания хулигана, который в баре ранил самарчанку
Самару свяжут новым транспортом с «Кошелев-Парком» и Южным городом
МЧС предупреждает самарцев о мокром снеге, дожде и сильном ветре
В Самаре пропал штатный ловец мышей управляющей компании на Мехзаводе
В Самаре вновь ищут разработчика проекта ремонта поворота трамваев на пересечении Ново-Садовой и Ново-Вокзальной
Задушили и сбросили в колодец: подробности гибели пропавшего месяц назад грузчика из Сызрани
МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки
Самарский «Союз-СТ-А» успешно вывел на орбиту телескоп для изучения экзопланет
За неделю грипп и ОРВИ «подкосили» более 10 тысяч самарцев