Желтый уровень опасности: Самарскую область накроют туман и мокрый снег

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-18T08:34:25+03:00

Туман задержится в Самарской области на два дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце рабочей недели в регион могут нагрянуть сильный ветер и метель

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В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Причина — туман, который местами сильно ухудшил видимость на дорогах.

- Утром в среду, 18 декабря, местами по Самарской области сохранится туман. Видимость 500 метров и менее, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения, а также избегать резких маневров.

Отметим, что сегодня синоптики также прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит +4...-1°C. В четверг, 19 декабря, также ожидаются туман и сильные осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров будут держаться в пределах +2...-3°C. А вот в пятницу, 20 декабря, погода может снова ухудшиться. По данным Приволжского УГМС, в регионе пройдет умеренный снег, возможна метель. Скорость ветра составит 8-13 м/с, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU