Эволюция самарской пирамиды позора: бетонное напоминание о долгах за воду теперь светится в темноте

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-18T09:25:39+03:00

Теперь пирамида позора будет напоминать о долгах и днем, и ночью / Фото: РКС-Самара

Коммунальщики решили приукрасить свое творение к Новому году

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В Самаре продолжает эволюционировать бетонная пирамида позора, которую придумали местные коммунальщики для «выбивания» долгов за воду. Так, сначала ее просто устанавливали перед домами неплательщиков, потом стали подвешивать перед балконами должников, затем «напоминалка» заговорила, а теперь еще и засветилась.

- Мы решили принарядить к Новому году нашу пирамиду позора. Она перешла на круглосуточный режим работы. Теперь напоминание о долгах будет светиться в темноте, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Первую праздничную пирамиду коммунальщики решили установить возле дома должника на улице Спасской, 122. Мужчина задолжал за воду 33 тысячи рублей. В мае он попросил дать ему рассрочку, но так и не погасил долг. В итоге он вырос до 36 тысяч рублей. Должник оказался агрессивным. Он грозился разбить технику и даже кидался под пирамиду позора. Предновогодний «подарок» сотрудникам «РКС-Самара» пришлось забрать с собой. Они подыскали ему другое место — дом № 70 на улице Уфимской. Здесь долг за воду составляет 29 тысяч рублей. Теперь о необходимости заплатить за воду жильцу этого дома будут напоминать и днем, и ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU