Самарские студенты получили награду фестиваля «Театральное Приволжье» за спектакль «Аленький цветочек»
В Нижнем Новгороде прошло награждение победителей и призеров крупнейшего молодежного фестиваля ПФО «Театральное Приволжье». В конкурсе приняли участие 483 коллектива и 7 тысяч юных актеров. Определить сильнейших помогли 30 тысяч жителей страны, которые участвовали в голосовании.
Напомним, что в финал конкурса вышел спектакль студентов 2 курса Самарского государственного института культуры «Аленький цветочек». Постановка заняла 3 место. Ребята получили из рук заместителя полномочного представителя президента в ПФО Олега Машковцева памятные знаки и целевой грант в 100 тысяч рублей на новый спектакль.
- Уверен, здесь нет проигравших — все участники получили новый импульс для своего творчества, опыт гуманизма, сопереживания и взаимопонимания, — отметил заместитель полпреда Олег Машковцев.
Также он отметил, что этот театральный фестиваль по многочисленным просьбам будет проводиться и в последующие годы.
ИСТОЧНИК KP.RU