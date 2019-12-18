Самарские студенты получили награду фестиваля «Театральное Приволжье» за спектакль «Аленький цветочек»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-18T10:09:44+03:00

Самарские студенты получили памятные знаки и грант в 100 тысяч рублей

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В Нижнем Новгороде прошло награждение победителей и призеров крупнейшего молодежного фестиваля ПФО «Театральное Приволжье». В конкурсе приняли участие 483 коллектива и 7 тысяч юных актеров. Определить сильнейших помогли 30 тысяч жителей страны, которые участвовали в голосовании.

Напомним, что в финал конкурса вышел спектакль студентов 2 курса Самарского государственного института культуры «Аленький цветочек». Постановка заняла 3 место. Ребята получили из рук заместителя полномочного представителя президента в ПФО Олега Машковцева памятные знаки и целевой грант в 100 тысяч рублей на новый спектакль.

- Уверен, здесь нет проигравших — все участники получили новый импульс для своего творчества, опыт гуманизма, сопереживания и взаимопонимания, — отметил заместитель полпреда Олег Машковцев.

Также он отметил, что этот театральный фестиваль по многочисленным просьбам будет проводиться и в последующие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU