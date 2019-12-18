Как будут ходить электрички в Самаре в новогодние праздники 2020

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-18T10:31:14+03:00

В новогодние праздники 2020 электрички в Самаре будут ходить по измененному расписанию

Несколько пригородных поездов временно ходить не будут

Изменить размер текста: A A

Стало известно, как будут ходить самарские электрички в новогодние праздники. По информации Самарской пригородной пассажирской компании, 31 декабря будет действовать пятничное расписание, с 1 по 7 января — субботнее расписание. 8 января электрички будут курсировать по расписанию воскресенья, а 9 января — по графику понедельника.

Так, поезд № 6014/6013 Самара (отпр. 19:47) – Жигулевское Море (приб. 21:23) будет ходить только 31 декабря и 8 января, с 1 по 7 января он отменяется. Поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 08:18) – Самара (приб. 09:56) будет курсировать только 9 января.

В первый день нового года не будут ходить следующие электрички:

№ 6302/6301 Пятилетка (отпр. 05:50) – Жигулевское Море (приб. 07:41),

№ 6312-6316/6315 Жигулевское Море (отпр. 17:43) – Самара (приб. 20:03),

№ 6322/6321 Самара (отпр. 13:39) – Курумоч (приб. 15:07),

№ 6325 Курумоч (отпр. 10:14) – Жигулевское Море (приб. 11:02),

№ 6326 Жигулевское Море (отпр. 14:37) – Курумоч (приб. 15:25),

№ 6504 Самара (отпр. 05:20) –Похвистнево (приб. 08:08),

№ 6519 Похвистнево (отпр. 18:57) – Самара (приб. 21:44),

№ 6569 Мирная (отпр. 17:03) – Сызрань (приб. 19:58),

№ 6570 Сызрань (отпр. 05:53) – Мирная (приб. 08:48).

Пригородные поезда, которые курсируют по маршруту Самара — Колтубанка — Бузулук, в новогодние праздники будут работать по следующему графику: 8 января поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр. 16:18) – Колтубанка (приб. 16:53 — отпр. 16:55) – Самара (приб. 20:06), 9 января поезд № 6744/6742 Самара (отпр. 06:56) – Колтубанка (приб. 09:59 — отпр. 10:01) –Бузулук (приб. 10:42).

ИСТОЧНИК KP.RU