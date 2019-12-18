2019-12-18T11:33:50+03:00
Общество

В Самаре официально заработали ярмарки по продаже новогодних елок

Приобрести зеленую красавицу можно будет вплоть до 31 декабря
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В этом году в Самаре будут работать 86 елочных базаровВ этом году в Самаре будут работать 86 елочных базаровФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

В среду, 18 декабря, в Самаре официально заработали ярмарки по продаже новогодних елок. По итогам конкурса оператором елочных базаров было признано муниципальное предприятие «Ярмарки Самары».

- Официальная торговля хвойными деревьями на специализированных ярмарках продлится с 18 по 31 декабря 2019 года, - сообщили в пресс-службе думы Самары.

Напомним, что в этом году в Самаре будут работать 86 елочных базаров. Они разместятся во всех районах города. Пока точного писка адресов ярмарок по продаже елок нет. Его обещают опубликовать позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились первые фотографии набора для новорожденных в Самарской области
В Самарской области с 1 января 2020 года увеличат размер минимальных взносов за капремонт домов
В Самаре пропавшего без вести мужчину нашли вмерзшим в озеро
Наставник «КС» Миодраг Божович: «Готов работать больше и вытащить команду из сложной ситуации»
Самара вошла в топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками
Стрелял в стену, попал в ногу: подробности задержания хулигана, который в баре ранил самарчанку
Самару свяжут новым транспортом с «Кошелев-Парком» и Южным городом
МЧС предупреждает самарцев о мокром снеге, дожде и сильном ветре
В Самаре пропал штатный ловец мышей управляющей компании на Мехзаводе
В Самаре вновь ищут разработчика проекта ремонта поворота трамваев на пересечении Ново-Садовой и Ново-Вокзальной
Задушили и сбросили в колодец: подробности гибели пропавшего месяц назад грузчика из Сызрани
МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки
Самарский «Союз-СТ-А» успешно вывел на орбиту телескоп для изучения экзопланет
За неделю грипп и ОРВИ «подкосили» более 10 тысяч самарцев