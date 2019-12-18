СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-18T11:33:50+03:00

В этом году в Самаре будут работать 86 елочных базаров Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Приобрести зеленую красавицу можно будет вплоть до 31 декабря

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В среду, 18 декабря, в Самаре официально заработали ярмарки по продаже новогодних елок. По итогам конкурса оператором елочных базаров было признано муниципальное предприятие «Ярмарки Самары».

- Официальная торговля хвойными деревьями на специализированных ярмарках продлится с 18 по 31 декабря 2019 года, - сообщили в пресс-службе думы Самары.

Напомним, что в этом году в Самаре будут работать 86 елочных базаров. Они разместятся во всех районах города. Пока точного писка адресов ярмарок по продаже елок нет. Его обещают опубликовать позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU