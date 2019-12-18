В Самаре заблокировали сайт по продаже поддельных дипломов о высшем образовании
Нарушителей закона выявили сотрудники прокуратуры
Суд признал информацию о продаже дипломов запрещенной к распространению
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В Самаре прокуратура нашла сайт по продаже поддельных дипломов о высшем образовании. Поскольку распространять подобную информацию запрещено, надзорное ведомство обратилось в суд с требование заблокировать интернет-портал.
- Кировский районный суд Самары удовлетворил иск и признал информацию о продаже дипломов запрещенной к распространению, - сообщили в пресс-службе прокуратуре Самарской области.
Решение суда было направлено в Роскомнадзор. В итоге сайт с поддельными дипломами заблокировали.
ИСТОЧНИК KP.RU