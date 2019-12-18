2019-12-18T12:14:29+03:00
Общество

В Самаре заблокировали сайт по продаже поддельных дипломов о высшем образовании

Нарушителей закона выявили сотрудники прокуратуры
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Суд признал информацию о продаже дипломов запрещенной к распространениюСуд признал информацию о продаже дипломов запрещенной к распространению
Изменить размер текста:

В Самаре прокуратура нашла сайт по продаже поддельных дипломов о высшем образовании. Поскольку распространять подобную информацию запрещено, надзорное ведомство обратилось в суд с требование заблокировать интернет-портал.

- Кировский районный суд Самары удовлетворил иск и признал информацию о продаже дипломов запрещенной к распространению, - сообщили в пресс-службе прокуратуре Самарской области.

Решение суда было направлено в Роскомнадзор. В итоге сайт с поддельными дипломами заблокировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились первые фотографии набора для новорожденных в Самарской области
В Самарской области с 1 января 2020 года увеличат размер минимальных взносов за капремонт домов
В Самаре пропавшего без вести мужчину нашли вмерзшим в озеро
Наставник «КС» Миодраг Божович: «Готов работать больше и вытащить команду из сложной ситуации»
Самара вошла в топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками
Стрелял в стену, попал в ногу: подробности задержания хулигана, который в баре ранил самарчанку
Самару свяжут новым транспортом с «Кошелев-Парком» и Южным городом
МЧС предупреждает самарцев о мокром снеге, дожде и сильном ветре
В Самаре пропал штатный ловец мышей управляющей компании на Мехзаводе
В Самаре вновь ищут разработчика проекта ремонта поворота трамваев на пересечении Ново-Садовой и Ново-Вокзальной
Задушили и сбросили в колодец: подробности гибели пропавшего месяц назад грузчика из Сызрани
МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки
Самарский «Союз-СТ-А» успешно вывел на орбиту телескоп для изучения экзопланет
За неделю грипп и ОРВИ «подкосили» более 10 тысяч самарцев