В Самаре заблокировали сайт по продаже поддельных дипломов о высшем образовании

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-18T12:14:29+03:00

Суд признал информацию о продаже дипломов запрещенной к распространению

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В Самаре прокуратура нашла сайт по продаже поддельных дипломов о высшем образовании. Поскольку распространять подобную информацию запрещено, надзорное ведомство обратилось в суд с требование заблокировать интернет-портал.

- Кировский районный суд Самары удовлетворил иск и признал информацию о продаже дипломов запрещенной к распространению, - сообщили в пресс-службе прокуратуре Самарской области.

Решение суда было направлено в Роскомнадзор. В итоге сайт с поддельными дипломами заблокировали.

ИСТОЧНИК KP.RU