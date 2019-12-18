2019-12-18T12:51:34+03:00
Общество

За неделю грипп и ОРВИ «подкосили» более 10 тысяч самарцев

Почти половина из заболевших — жители областной столицы
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Роспотребнадзоре уверяют, что эпидемии в регионе нетВ Роспотребнадзоре уверяют, что эпидемии в регионе нетФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Грипп и ОРВИ продолжают «косить» жителей Самарской области. За минувшую неделю вирус подхватили 10339 жителей региона, в том числе 4822 жителя Самары. По данным специалистов, эпидемии в губернии нет.

- В Самарской области в основном отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы и риновирусы, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

В ведомстве напоминают, что самым эффективным средством защиты от гриппа и ОРВИ является прививка. Также, чтобы избежать заболевания, стоит соблюдать правила личной гигиены и правильно питаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За неделю грипп и ОРВИ «подкосили» более 10 тысяч самарцев