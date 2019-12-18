За неделю грипп и ОРВИ «подкосили» более 10 тысяч самарцев
Грипп и ОРВИ продолжают «косить» жителей Самарской области. За минувшую неделю вирус подхватили 10339 жителей региона, в том числе 4822 жителя Самары. По данным специалистов, эпидемии в губернии нет.
- В Самарской области в основном отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы и риновирусы, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
В ведомстве напоминают, что самым эффективным средством защиты от гриппа и ОРВИ является прививка. Также, чтобы избежать заболевания, стоит соблюдать правила личной гигиены и правильно питаться.
ИСТОЧНИК KP.RU