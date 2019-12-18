Самарский «Союз-СТ-А» успешно вывел на орбиту телескоп для изучения экзопланет

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-18T13:10:13+03:00

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В среду, 18 декабря, с космодрома Куру во французской Гвиане стартовала ракета космического назначения «Союз-СТ-А», которая была произведена самарским РКЦ «Прогресс». Ее успешный запуск вместе с разгонным блоком «Фрегат-М» обеспечили двигатели РД-107А/РД-108А, изготовлением которых занимается еще одно самарское предприятие — ПАО «Кузнецов».

- Несмотря на особые погодные условия в Гвиане, наши двигатели работают надежно. Никакого влияния погода на оборудование не оказывает, - отметили специалисты сервисной службы «Кузнецова».

«Союз-СТ-А» благополучно вывел на орбиту Земли итальянский спутник, 5 малых спутников формата CubeSat, а также пилотируемый космический телескоп CHEOPS. Последний будет использоваться для изучения планет за пределами Солнечной системы, их называют экзопланетами.

ИСТОЧНИК KP.RU