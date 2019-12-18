Задушили и сбросили в колодец: подробности гибели пропавшего месяц назад грузчика из Сызрани

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-18T13:36:53+03:00

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Стали известны подробности гибели 57-летнего грузчика из Сызрани, которого 13 декабря нашли мертвым в колодце неподалеку от расселенного дома на улице Новое НПЗ. Как выяснилось, мужчину, который с 17 ноября числился пропавшим без вести, убили.

- По подозрению в убийстве жителя Сызрани был задержан его знакомый — безработный 34-летний местный житель, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в правоохранительных органах.

Стражи порядка выяснили, что вечером 14 ноября мужчины вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились. Молодой знакомый задушил грузчика и сбросил его тело в колодец. Недавно в отношении сызранца возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU