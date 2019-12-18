2019-12-18T13:36:53+03:00
Происшествия

Задушили и сбросили в колодец: подробности гибели пропавшего месяц назад грузчика из Сызрани

Подозреваемого в убийстве мужчины уже задержали
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Предполагаемым убийцей грузчика оказался его молодой знакомыйПредполагаемым убийцей грузчика оказался его молодой знакомыйФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны подробности гибели 57-летнего грузчика из Сызрани, которого 13 декабря нашли мертвым в колодце неподалеку от расселенного дома на улице Новое НПЗ. Как выяснилось, мужчину, который с 17 ноября числился пропавшим без вести, убили.

- По подозрению в убийстве жителя Сызрани был задержан его знакомый — безработный 34-летний местный житель, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в правоохранительных органах.

Стражи порядка выяснили, что вечером 14 ноября мужчины вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились. Молодой знакомый задушил грузчика и сбросил его тело в колодец. Недавно в отношении сызранца возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились первые фотографии набора для новорожденных в Самарской области
В Самарской области с 1 января 2020 года увеличат размер минимальных взносов за капремонт домов
В Самаре пропавшего без вести мужчину нашли вмерзшим в озеро
Наставник «КС» Миодраг Божович: «Готов работать больше и вытащить команду из сложной ситуации»
Самара вошла в топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками
Стрелял в стену, попал в ногу: подробности задержания хулигана, который в баре ранил самарчанку
Самару свяжут новым транспортом с «Кошелев-Парком» и Южным городом
МЧС предупреждает самарцев о мокром снеге, дожде и сильном ветре
В Самаре пропал штатный ловец мышей управляющей компании на Мехзаводе
В Самаре вновь ищут разработчика проекта ремонта поворота трамваев на пересечении Ново-Садовой и Ново-Вокзальной
Задушили и сбросили в колодец: подробности гибели пропавшего месяц назад грузчика из Сызрани
МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки
Самарский «Союз-СТ-А» успешно вывел на орбиту телескоп для изучения экзопланет
За неделю грипп и ОРВИ «подкосили» более 10 тысяч самарцев