Задушили и сбросили в колодец: подробности гибели пропавшего месяц назад грузчика из Сызрани
Стали известны подробности гибели 57-летнего грузчика из Сызрани, которого 13 декабря нашли мертвым в колодце неподалеку от расселенного дома на улице Новое НПЗ. Как выяснилось, мужчину, который с 17 ноября числился пропавшим без вести, убили.
- По подозрению в убийстве жителя Сызрани был задержан его знакомый — безработный 34-летний местный житель, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в правоохранительных органах.
Стражи порядка выяснили, что вечером 14 ноября мужчины вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились. Молодой знакомый задушил грузчика и сбросил его тело в колодец. Недавно в отношении сызранца возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU