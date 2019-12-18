В Самаре вновь ищут разработчика проекта ремонта поворота трамваев на пересечении Ново-Садовой и Ново-Вокзальной

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-18T13:59:32+03:00

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В Самаре объявили повторные торги по поиску подрядчика для разработки документации по капитальному ремонту трамвайного поворота на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. Там хотят установить автоматические стрелочные переводы из Чехии. Видимо, в прошлый раз желающих выполнить работы за 2,4 млн рублей не нашлось. Теперь МП «Трамвайно-троллейбусное управление» предлагает заплатить за создание проекта 1,7 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику при разработке документации необходимо предусмотреть замену двух ручных стрелочных переводов на автоматические Чешского производства, замену двух механических переводов и переустройство инженерных сетей.

Победитель аукциона станет известен 13 января. Выполнить все работы он должен будет не позднее марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU