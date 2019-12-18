В Самаре пропал штатный ловец мышей управляющей компании на Мехзаводе

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-18T15:03:24+03:00

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В Самаре в управляющей компании «Салют», которая обслуживает дома в поселке Мехзавод, произошло ЧП. Там пропал один из самых важных сотрудников — кот Персик.

- Друзья, просим о помощи! Пропал наш сотрудник — кот Персик, который отвечает за ловлю мышей. У него есть ошейник, где указан адрес. Кот нуждается в лечении, - написали в твиттере сотрудники управляющей компании.

По словам представителей организации, их штатный ловец мышей может бегать по 10-му или 11-му кварталам Мехзавода. Всех тех, кто заметит котика, просят сообщить об этом по телефонам: 8-927-728-24-38 (Татьяна) или 8-927-685-09-21 (аварийная служба).

ИСТОЧНИК KP.RU